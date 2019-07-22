На 21 округе в Волынской области нардеп Ивахив опережает кандидата от "Слуги народа"

Разрыв между кандитатами составляет около 15%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №21 в Волынской области, при подсчитанных 63,05% протоколов, лидирует нардеп-самовыдвиженец Степан Ивахив с 42,87% (18851 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Слуга народа" Андрей Лев – за него отдали голоса 25,61% избирателей (11262 голосов).

Напомним, Ивахив Степан Петрович родился 24 января 1968 года в селе Андреевка Буского района Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Липы Луцкого района Волынской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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