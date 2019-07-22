В Черниговской области член комиссии передала избирателю деньги прямо на участке
Женщина заявила, что она почтальон и якобы отдавала пенсию
В Черниговской области во время досрочных выборов в Верховную Раду член избирательной комиссии в Борзне передала деньги местному жителю. Инцидент с их выдачей снял на видео один из избирателей
Женщина пояснила, что работает почтальоном и передает пенсию одному из жителей. Очевидцы вызвали полицию. Оказалось, что так называемый почтальон – доверенное лицо одного из кандидатов.
Стражи порядка начали расследование. Если подкуп избирателя будет доказан, женщине грозит до трех лет тюрьмы.
"Идите делайте свою работу! И зря вот не цепляйтесь к людям! Я выдала одну пенсию, все!" – говорит женщина на кадрах съемки с участка.
Новости "Сегодня" ранее подробно писали о нарушениях, которые зафиксировали правоохранители и наблюдатели в Киеве и области. В частности, в Белой Церкви местный житель вынес бюллетень с избирательного участка, а в столице полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения.
Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.
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