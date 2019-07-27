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На 221-м округе в Киеве "слуга народа" Пуртова уверенно победила кандидата "Голоса" Емца

27 июля, 17:25

Разрыв между первым и вторым местом превысил пять тысяч голосов

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 221 в Киеве после подсчета 100% протоколов победила выдвиженец от партии "Слуга народа" Анна Пуртова с результатом 23,58% (18 146 голосов). На втором месте оказался кандидат от партии "Голос" Леонид Емец – за него отдали голоса 16,91% избирателей (13 013 голосов).

Напомним, Пуртова Анна Анатольевна родилась 15 апреля 1982 года в Днепропетровске, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, общественная организация "Диджитал образование", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег Киев, выборы, депутаты, ЦИК, голосование, мажоритарка, мажоритарный округ, подсчет голосов, результаты выборов

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Сегодня

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