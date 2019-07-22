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На 25 округе в Днепропетровской области побеждает кандидат "Слуги народа"

22 июля, 18:57

Разрыв между лидером и ближайшим конкурентом составляет 9%

Фото: Getty Images

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №25 в Днепропетровской области, при подсчитанных 97,59% протоколов, лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский с 28,25% (18 668) голосов. На втором месте в этом округе идет самовыдвиженец Максим Курячий – за него отдали голоса 19,66% избирателей (12 994 голосов).  

Напомним, Бужанский Максим Аркадьевич родился 24 ноября 1974 года в городе Днепропетровск, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, менеджер ООО "Арна", беспартийный, проживает в Днепропетровске, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


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Тег ЦИК, голосование, результаты, округ, мажоритарный округ, результаты выборов, Днепропетровская область

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