На 27 округе в Днепропетровской области с большим перевесом идет представитель "Слуги народа"

Лидером голосования стал кандидат от президентской партии

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №27 в Днепропетровской области после подсчета 94,25% протоколов лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник, набравший 42,67% (24 335) голосов. На втором месте идет выдвиженец "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Никитин – за него отдали голоса 14,44% избирателей (8 245 голосов).

Напомним, Медяник Вячеслав Анатольевич родился 3 августа 1987 года в городе Снежное Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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