На 69-м округе в Закарпатье Виктор Балога победил представителя "Слуги народа"

Опытный политик немного обогнал кандидата "Слуги народа"

Виктор Балога. Фото: Facebook

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №69 в Закарпатской области, после подсчета 100% протоколов, победителем назван выдвиженец "Единого центра" Виктор Балога, набравший 35,81% (21 265) голосов. Второе место в этом округе занял представитель партии "Слуга народа" Эдгар Токарь – за него отдали голоса 34,47% избирателей (20 467 голосов). Таким образом, разрыв между первым и вторым местом оказался меньшим, чем 800 голосов.

Напомним, Балога Виктор Иванович родился 15 июня 1963 года в селе Завидово Мукачевского района Закарпатской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии Единый Центр, проживает в городе Мукачево Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Единый Центр.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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