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На 30 округе в Днепропетровской области с большим отрывом победил кандидат "Слуги народа"

22 июля, 21:00

Лидером голосования стал кандидат от партии "Слуга народа"

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе №30 в Днепропетровской области после подсчета 100% протоколов победителем оказалась кандидат от партии "Слуга народа" Анна Личман, которая набрала 47,79% (34 484) голосов. Второе место занял выдвиженец "Оппозиционной платформы – За жизнь" Константин Саусь – за него отдали голоса 13,91% избирателей (10 039 голосов).  

Напомним, Личман Анна Васильевна родилась 31 января 1978 года в городе Одессе, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор Благотворительной организации "Всеукраинский благотворительный фонд "АТБ", беспартийная, живет в селе Новоалександровка Днепровского района Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


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Тег выборы, ЦИК, результаты, округ, мажоритарный округ, результаты выборов, Днепропетровская область

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Сегодня

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