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На 40 округе в Днепропетровской области "слуга народа" Трухин с большим отрывом побеждает чиновника

23 июля, 07:56

Разрыв между кандитатами составляет около 45%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 40 в Днепропетровской области, при подсчитанных 96,12% протоколов, лидирует представитель "Слуги народа" Александр Трухин с 56,56% (34 960 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец, заместитель главы Днепропетровской областной госадминистрации Олег Кужман – за него отдали голоса 11,92% избирателей (7373 голосов).

Напомним, Трухин Александр Николаевич родился 10 ноября 1986 года в городе Днепродзержинск Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель наблюдательного совета, ЗАО "ПРХ", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, результаты, округ, Днепропетровская область

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