На 57 округе в Донецкой области Новинский победил кандидата от "Слуги народа"

Разрыв между кандидатами составил около 19%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 57 в Донецкой области, при подсчитанных 100 % протоколов, победил кандидат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский с 42,64 % (29993 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Слуги народа" Вячеслав Салгалов – за него отдали голоса 24,10% избирателей (16949 голосов).

Напомним, Новинский Вадим Владиславович родился 3 июня 1963 года в городе Старая Руса Новгородской области, Российская Федерация, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционный блок", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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