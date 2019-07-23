На 52 округе в Донецкой области кандидат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" опережает представителя "Батькивщины"

Разрыв между кандидатами составил около 5%

Фото: Reuters

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 52 в Донецкой области, при подсчитанных 49,05% протоколов, побеждает кандидат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Олег Погодин с 30,49% (4394 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Батькивщины" Евгений Яковенко – за него отдали голоса 26,30% избирателей (3790 голосов).

Напомним, Погодин Олег Васильевич родился 2 января 1973 года в пгт Родаково Славяносербского района Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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