На 58 округе в Донецкой области кандидат от "Оппозиционного блока" опередил "слугу народа"

Разрыв между кандидатами составил менее 10%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 58 в Донецкой области, при подсчитанных 100 % протоколов, победил кандидат от "Оппозиционный блок" Сергей Магера с 30,49 % (21974 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Слуги народа" Виктор Романюк – за него отдали голоса 22,23% избирателей (16025 голосов).

Напомним, Магера Сергей Васильевич родился 8 ноября 1956 года в городе Мариуполь Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по региональному развитию, ЗАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича", член Политической партии "Оппозиционный блок", проживает в городе Мариуполь Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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