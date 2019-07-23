Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

На 58 округе в Донецкой области кандидат от "Оппозиционного блока" опередил "слугу народа"

23 июля, 11:53

Разрыв между кандидатами составил менее 10%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 58 в Донецкой области, при подсчитанных 100 % протоколов, победил кандидат от "Оппозиционный блок" Сергей Магера с 30,49 % (21974 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Слуги народа" Виктор Романюк – за него отдали голоса 22,23% избирателей (16025 голосов).

Напомним, Магера Сергей Васильевич родился 8 ноября 1956 года в городе Мариуполь Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по региональному развитию, ЗАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича", член Политической партии "Оппозиционный блок", проживает в городе Мариуполь Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, ЦИК, результаты, округ, Донецкая область

Вы сейчас просматриваете новость " На 58 округе в Донецкой области кандидат от "Оппозиционного блока" опередил "слугу народа"". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве на девяти округах обработали 100% протоколов: кто проходит в Раду

Сегодня, 11:50

Победу на девяти округах одержали представители "Слуги народа", обойдя выдвигавшихся нардепов

На 57 округе в Донецкой области Новинский победил кандидата от "Слуги народа"

Сегодня, 11:39

Разрыв между кандидатами составил около 19%

"Новая надежда для Украины": в Совете Европы отреагировали на выборы в Раду

Сегодня, 11:31

Генсек организации Турбьерн Ягланд поздравил президента Зеленского с "победой"

На 52 округе в Донецкой области кандидат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" опережает представителя "Батькивщины"

Сегодня, 11:23

Разрыв между кандидатами составил около 5%

"Написала прощальные письма": Лайма Вайкуле о смертельной болезни

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Скандал со шрифтом на новой купюре в 1000 гривен

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

"Беверли-Хиллз, 90210": вышел новый тизер перезапуска сериала

Владимир Зеленский: каким был и каким стал

"Зелёная книга": о чём соврали создатели оскароносного фильма

Компьютерная "бродилка" помогает выявить болезнь Альцгеймера

"Кулак ярости": классика восточных единоборств 

Диета по группе крови: вторая вегетарианская

Сейчас на Kasta действуют огромные скидки на все фитнес-браслеты

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Сегодня, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

"Путин сказал: "Если бы Филарет возглавил РПЦ, Украина была бы наша": интервью с главой УПЦ КП, часть 2

21 июля, 07:26

Предстоятель — о том, как он был "кандидатом от Политбюро" и почему не смог возглавить Русскую православную церковь

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь