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На 82-м округе в Запорожской области победила кандидат от "Слуги народа" Никитина

24 июля, 08:50

Разрыв между кандидатом и ее ближайшим оппонентом составил почти 20%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 82 в Запорожской области, при подсчитанных 100% протоколов, победила кандидат от партии "Слуга народа" Марина Никитина с 40,43% (29587 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Вадим Кривохатько – за него отдали голоса 20,96% избирателей (15343 голоса).

Напомним, Никитина Марина Викторовна родилась 16 апреля 1986 года в городе Гуляйполе Запорожской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийная, проживает в Гуляйполе Гуляйпольского района Запорожской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, запорожская область, результаты, округ

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