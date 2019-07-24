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На 90-м округе в Киевской области "слуга народа" Нестерчук проиграл кандидату от партии "Белая Церковь вместе" Бабенко

24 июля, 11:15

Разрыв между кандидатами составил более 12%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 90 городе Белая Церковь, при подсчитанных 100% протоколов, победил представитель партии "Белая Церковь вместе" Николай Бабенко с 28,23% (20277 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Слуги на рода" Юрий Нестерчук – за него отдали голоса 15,94% избирателей (11452 голосов).

Напомним, Бабенко Николай Викторович родился 17 сентября 1980 в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Центр привлечения инвестиций "БЦ Инвест", беспартийный, проживает в Белая Церковь Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Белая Церковь вместе".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, Белая Церковь, киевская область, результаты

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