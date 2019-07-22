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На Донбассе за вброс бюллетеней задержали двоих мужчин

22 июля, 14:22

На участке произошла попытка фальсифицировать результаты выборов


В Донецкой области во время внеочередных выборов Верховной Рады на избирательном участке в городе Мирноград задержали двоих мужчин, которые вбросили в урну пачку избирательных документов.

Один из нарушителей пронес в кабинку для голосования чистые бюллетени, которые ему дал незнакомец. Проголосовал и бросил все бумаги в урну.

Его задержали, а потом он признался, что за эти действия ему заплатили 100 гривен. Полиция открыла уголовное производство. Задержанным грозит до семи лет тюрьмы.

Будут расследовать также и действия двоих членов участковых комиссий столицы – в Голосеевском и Соломенском районах, которые подписали до окончания голосования – о таком нарушении сообщили наблюдатели.

Новости "Сегодня" ранее подробно писали о нарушениях, которые зафиксировали правоохранители и наблюдатели в Киеве и области. В частности, в Белой Церкви местный житель вынес бюллетень с избирательного участка, а в столице полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.


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Тег выборы, Донбасс, Донецкая область, нарушение, вброс

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Сегодня

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