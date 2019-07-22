На избирательном участке в Днепре бюллетени погасили топором: курьезное видео

Обычно в таких целях используются ножницы

Во время подсчета голосов на выборах Верховной Рады на избирательном участке № 121372 округа №28 в Днепре неиспользованные бюллетени погасили с помощью топора. Об этом сообщила на своей странице в Facebook гражданская сеть "Опора".

На видео попали кадры, где члены избирательной комиссии отделяют углы бюллетеней с помощью топора, вероятно, для того, чтобы за один раз погасить большое количество неиспользованных документов.

"Так погашают неиспользованные бюллетени. В законе написано: погасить неиспользованные избирательные бюллетени путем отделения правого нижнего угла бюллетеня. Обычно их отрезали ножницами", – отмечает "Опора" в подписи к видео.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области члены участковой избирательной комиссии использовали для хранения бюллетеней кастрюлю вместо сейфа. На фото с участка видно, что на кастрюле написано "сейф", и он "опечатан".

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