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На избирательном участке в Днепре бюллетени погасили топором: курьезное видео

22 июля, 00:58

Обычно в таких целях используются ножницы

Во время подсчета голосов на выборах Верховной Рады на избирательном участке № 121372 округа №28 в Днепре неиспользованные бюллетени погасили с помощью топора. Об этом сообщила на своей странице в Facebook гражданская сеть "Опора". 

На видео попали кадры, где члены избирательной комиссии отделяют углы бюллетеней с помощью топора, вероятно, для того, чтобы за один раз погасить большое количество неиспользованных документов.

"Так погашают неиспользованные бюллетени. В законе написано: погасить неиспользованные избирательные бюллетени путем отделения правого нижнего угла бюллетеня. Обычно их отрезали ножницами", – отмечает "Опора" в подписи к видео.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области члены участковой избирательной комиссии использовали для хранения бюллетеней кастрюлю вместо сейфа. На фото с участка видно, что на кастрюле написано "сейф", и он "опечатан".

Новости "Сегодня" ранее сделали подборку самых любопытных курьезов, произошедших на выборах в Верховную Раду 21 июля:


Новости "Сегодня" ведут онлайн хода выборов, публикуют самые главные подробности, фото и видео.

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Тег выборы, Днепр, бюллетени, топор, опора, курьезы

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