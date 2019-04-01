Наблюдатели от Европарламента о выборах: Влияние России велико, но Украина выстояла

Наблюдатели зафиксировали некоторые случаи использования кандидатами в президенты админресурса

Фото: facebook.com/europeanparliament.

Наблюдатели от Европарламента о выборах: Влияние России велико, но Украина выстояла //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/20f/0ed/5ca20f0ed2cc7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/20f/0ed/5ca20f0ed2cc7.jpg 2019-04-01T16:16:00+03:00 Новости Наблюдатели зафиксировали некоторые случаи использования кандидатами в президенты админресурса

Украина смогла достойно провести выборы президента в первом туре, несмотря на опасения вмешательства России. Об этом заявил на пресс-конференции представитель наблюдательной миссии от Европарламента Дариуш Росатти.

Он подтвердил, что между кандидатами была настоящая конкуренция, хотя и не обошлось без использования админресурса.

"Мы хотим отметить позитивные моменты, которые произошли. Все-таки, несмотря на все негативные факторы, эти выборы состоялись … Влияние РФ очень велико, однако Украина выстояла. Конечно, были зафиксированы некоторые случаи, когда административный ресурс использовался, некоторые кандидаты использовали медиа, чтобы освещать свою компанию", – сказал Росатти.

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Представитель Миссии от Европарламента напомнил, что была серьезная угроза кибератак, чтоб повлиять на выборы.

Как сообщалось, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выборы в Украине назвали свободными и конкурентными. Международные наблюдатели также отметили важность надлежащего использования ресурсов во время выборов.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Так, по состоянию на 15:50 ЦИК обработал 83,28% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,37% голосов (проголосовали за него 4 708 949 человек), далее Петр Порошенко – 16,02% (2 484 008), Юлия Тимошенко – 13,27% (2 057 472).

День голосования отметился множеством мелких нарушений. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности выборов с фото и видео.





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