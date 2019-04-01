Наблюдатели от Европарламента о выборах: Влияние России велико, но Украина выстояла
Наблюдатели зафиксировали некоторые случаи использования кандидатами в президенты админресурса
Украина смогла достойно провести выборы президента в первом туре, несмотря на опасения вмешательства России. Об этом заявил на пресс-конференции представитель наблюдательной миссии от Европарламента Дариуш Росатти.
Он подтвердил, что между кандидатами была настоящая конкуренция, хотя и не обошлось без использования админресурса.
"Мы хотим отметить позитивные моменты, которые произошли. Все-таки, несмотря на все негативные факторы, эти выборы состоялись … Влияние РФ очень велико, однако Украина выстояла. Конечно, были зафиксированы некоторые случаи, когда административный ресурс использовался, некоторые кандидаты использовали медиа, чтобы освещать свою компанию", – сказал Росатти.
Представитель Миссии от Европарламента напомнил, что была серьезная угроза кибератак, чтоб повлиять на выборы.
Как сообщалось, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выборы в Украине назвали свободными и конкурентными. Международные наблюдатели также отметили важность надлежащего использования ресурсов во время выборов.
Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).
Так, по состоянию на 15:50 ЦИК обработал 83,28% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,37% голосов (проголосовали за него 4 708 949 человек), далее Петр Порошенко – 16,02% (2 484 008), Юлия Тимошенко – 13,27% (2 057 472).
День голосования отметился множеством мелких нарушений. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности выборов с фото и видео.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Наблюдатели от Европарламента о выборах: Влияние России велико, но Украина выстояла". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦИК подсчитала 85% голосов: официальные результаты выборов
Данные по результатам первого тура выборов президента обновлены
Выборы президента Украины: в Германии сделали заявление
Важно, чтобы в Украине продолжалась реализация реформ, заявили в Берлине