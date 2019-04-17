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Накануне дебатов представителей Порошенко и Зеленского позвали в МВД

Сегодня, 17:04

Аваков рассказал, сколько будет зрителей и предупредил о большом количестве правоохранителей

Аваков на "Олимпийском"
Аваков на "Олимпийском". Фото: mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел готовится обеспечить безопасность на выборах, в том числе во время дебатов на НСК "Олимпийский". Правоохранители даже пригласили к себе представителей штабов кандидатов в президенты, чтобы согласовать все моменты предстоящего мероприятия. Об этом заявил на пресс-конференции глава МВД Арсен Аваков после инспекции на стадионе, передает пресс-служба ведомства.

"Мы понимаем, что у каждого штаба свое видение ситуации, поэтому мы приняли решение сегодня, 17 апреля, провести встречу с представителями штабов, чтобы найти и наработать безопасную схему проведения дебатов", – сказал он.

Кроме того, по словам Авакова, на стадионе 19 апреля ожидается около 60 тысяч украинцев, которые будут наблюдать за дебатами, поэтому на территории спорткомплекса будут дежурить 10 тысяч полицейских.

"Работникам системы МВД придется работать как извне, так и внутри стадиона, этим можно объяснить такое количество правоохранителей. Кроме того, будет заполнена вся фан-зона. Мы будем безопасно размещать потоки людей. Конечно, будет проверка на металлоискателях и осмотр. И я прошу всех с пониманием отнестись к мерам безопасности", – подчеркнул глава МВД и добавил, что силовики остаются вне политики.

Как сообщалось, у Зеленского рассказали, сколько мест забронировали зрители на дебаты на НСК "Олимпийский". В то же время возникли перебои в работе билетного сервиса, через который можно было бесплатно обзавестись билетом.


Отметим, недавно Аваков обратился к кандидатам в президенты с призывом не переходить черту в избирательном процессе. Агрессивность общественно-политического противостояния в стране достигла совершенно недопустимого уровня, считает министр.

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Тег МВД, Порошенко, Олимпийский, Аваков, дебаты, Зеленский

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