Дебаты на "Олимпийском" и Общественном: в штабе Порошенко сделали заявление

Дебаты должны быть основаны на процедуре, одобренной ЦИК, считают в команде действующего главы государства

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Порядок проведения дебатов перед вторым туром выборов президента в Украине должен быть основан на положениях Центральной избирательной комиссии.

Такое заявление на брифинге 17 апреля сделал Олег Медведев, спикер избирательного штаба кандидата в президенты и действующего главы государства Петра Порошенко.

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"Мы считаем, что основой для проведения дебатов на "Олимпийском" должен быть взят порядок проведения дебатов для "Общественного", который утвержден положениями ЦИК", – сказал он.

Он уточнил, что каждый кандидат должен выступить со вступительным словом до 5 минут, порядок выступления должен определяться путем жеребьевки, а вопросы друг другу должны задавать они сами, а не ведущий, который не может использовать оценочные суждения или выражать предвзятость к кому-либо из кандидатов.

В штабе Порошенко предлагают внести в процедуру дебатов лишь одну корректировку – расширить ее с часу до полутора часа, поскольку "вопросы накопились у обоих кандидатов".

Медведев добавил, что президентский штаб попросил Центризбирком изменить порядок проведения дебатов таким образом, чтобы Порошенко смог побывать и в студии Общественного ТВ, и на НСК "Олимпийский", из-за нежелания второго участника дебатов – шоумена Владимира Зеленского – назначить встречу на какое-либо другое время.

"Мы так думаем, что время 19:00 было поставлено специально с расчетом на то, что законопослушный президент и гражданин Порошенко должен к 20:00 поехать на Общественное телевидение и якобы из-за этого не сможет принять участие в 19:00", – сказал спикер штаба, заверив в том, что Порошенко готов к дебатам и на Общественном телевидении, и на НСК "Олимпийский".

Напомним, ранее стало известно, что оба кандидата в президенты договорились с НСК об аренде стадиона с 9:00 до 00:00 19 апреля.

Кроме того, мы писали, что Порошенко хочет перенести дебаты на "Олимпийском". Как рассказывал спикер его штаба, глава государства предлагает провести встречу на стадионе с 16:00 до 18:00.

Мы продолжаем следить за всеми подробностями проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины. Подробнее читайте в сборном материале сайта "Сегодня".

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