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Нарушения на выборах: в Киеве главе одной из УИК угрожали "дать в печень"

Сегодня, 18:18

Неизвестные пришли на избирательный участок и стали провоцировать главу участковой избирательной комиссии

Украина выбирает президента
Украина выбирает президента. Фото: AFP
Нарушения на выборах: в Киеве главе одной из УИК угрожали "дать в печень" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0a6/5fe/5ca0a65fe19ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0a6/5fe/5ca0a65fe19ea.jpg Новости Неизвестные пришли на избирательный участок и стали провоцировать главу участковой избирательной комиссии

На одном из избирательных участков в Подольском районе Киева неизвестный угрожал председателю избирательной комиссии "дать в печень". Соответствующее нарушение зафиксировал наблюдатель ГС ОПОРА.

"На избирательном участке №800634 в Подольском районе столицы наблюдатель Гражданской сети ОПОРА зафиксировал присутствие неизвестных, один из которых угрожал председателю комиссии. Около 13:30 в помещении участка появились двое мужчин и женщина. Один из мужчин имел удостоверение официального наблюдателя от ОО "Центр контроля предвыборных программ" на имя Богдана Василюка. Женщина назвалась журналисткой, однако предъявить удостоверение отказалась. Второй мужчина тоде не представился", – говорится в сообщении ГС ОПОРА.

Фото: ГС ОПОРА

По данным наблюдателей, неизвестные начали фотографировать в помещении избирательного участка и общаться с избирателями. Один из избирателей попросил их сфотографировать его с бюллетенем. Председатель участковой избирательной комиссии сразу не увидел, что бюллетень еще не заполнен, и сделал замечание.

"После этого двое мужчин начали провоцировать председателя комиссии. Когда он попросил их зарегистрироваться, они отказались. В ходе конфликта мужчина, который не представился, пригрозил главе "дать в печень", - уточняются подробности инцидента.

Глава УИК обратился к дежурному полицейскому, однако тот проигнорировал просьбу. В результате угрожавший мужчина покинул помещения, а председатель комиссии УИК писать заявление в полицию отказался.

Ранее мы писали, что Киев лидирует среди других городов по количеству нарушений в ходе выборов президента.

Также ранее сообщалось, что в Киеве на одной из избирательных комиссий вспыхнул скандал из-за ручек с "исчезающими чернилами":

Напомним, что о том, как проходит голосование по всей стране, а также фото- и видеоматералы с выборов можно найти в хронике сайта "Сегодня".

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег Киев, выборы, нарушения, голосование, избирательная комиссия, выборы-2019

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