Выборы в Украине: назван ТОП регионов-нарушителей
По данным на 17:00 открыты 17 уголовных производств
Полиция по состоянию на 17:00 получила 1360 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.
Об этом 31 марта написала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.
"По данным фактам открыты 17 уголовных производств. Составлены девять административных протоколов", – сказано в сообщении.
По данным МВД, больше всего нарушений в таких регионах:
- Днепропетровская область (196);
- Киев (186);
- Одесская область (147);
- Харьковская область (129);
- Донецкая область (100);
- Полтавская область (65);
- Сумская область (64).
"Указанные факты в основном связаны с незаконной агитацией (102), фотографированием бюллетеней (86), подкупом избирателей (29), повреждением бюллетеня (22), ложным сообщением о заминировании (15), попыткой вынесения бюллетеня из участка (8)", – уточнили в МВД.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
Если в Украине голосование стартовало в 8:00, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канберре, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).
О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.
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