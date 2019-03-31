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Выборы в Украине: назван ТОП регионов-нарушителей

Сегодня, 18:07

По данным на 17:00 открыты 17 уголовных производств

Фото: МВД Украины / Twitter
Фото: МВД Украины / Twitter.
Выборы в Украине: назван ТОП регионов-нарушителей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0d6/e86/5ca0d6e864bee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0d6/e86/5ca0d6e864bee.jpg Новости По данным на 17:00 открыты 17 уголовных производств

Полиция по состоянию на 17:00 получила 1360 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Об этом 31 марта написала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

"По данным фактам открыты 17 уголовных производств. Составлены девять административных протоколов", – сказано в сообщении.

По данным МВД, больше всего нарушений в таких регионах:

  • Днепропетровская область (196);
  • Киев (186);
  • Одесская область (147);
  • Харьковская область (129);
  • Донецкая область (100);
  • Полтавская область (65);
  • Сумская область (64).

"Указанные факты в основном связаны с незаконной агитацией (102), фотографированием бюллетеней (86), подкупом избирателей (29), повреждением бюллетеня (22), ложным сообщением о заминировании (15), попыткой вынесения бюллетеня из участка (8)", – уточнили в МВД.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Если в Украине голосование стартовало в 8:00, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канберре, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, голосование, МВД Украины, Выборы президента Украины 2019

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