Голосование в Киеве: на участке вспыхнул скандал из-за ручек с "исчезающими чернилами"

Как сообщают пользователи соцсетей, членам избирательной комиссии раздали странные ручки

Фото: dyvys.info

Голосование в Киеве: на участке вспыхнул скандал из-за ручек с "исчезающими чернилами" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0d1/a5e/5ca0d1a5e0a49.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0d1/a5e/5ca0d1a5e0a49.jpg 2019-03-31T17:56:00+03:00 Новости Как сообщают пользователи соцсетей, членам избирательной комиссии раздали странные ручки

На одном из избирательных участков в Днепровском районе Киева вспыхнул скандал из-за того, что членам избирательной комиссии раздали ручки, которые пишут якобы исчезающими чернилами. Об этом сообщается в паблике "ЕвроМайдан – EuroMaydan" в Facebook.

"Киев, 417 участок в Днепровском районе, ручки с чернилами, которые исчезают", – говорится в сообщении паблика.

Также в паблике опубликовано видео, как наблюдатели ругаются с членами избирательной комиссии, требуя объяснений.

Ранее мы подробно писали, какие нарушения были зафиксированы в Киеве и области во время голосования на выборах президента. Отметим, что на данный момент Киев является лидером по всей стране по числу нарушений.

Также сообщалось, что по последним данным ЦИК, в Киеве явка избирателей составила 46,41%, в Киевской области – 46,32%.

Смотрите, как голосуют украинцы в США:

Как проходит голосование по всей стране, а также на округах за границей – читайте в хронике сайта "Сегодня".

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