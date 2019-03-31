Голосование в Киеве: на участке вспыхнул скандал из-за ручек с "исчезающими чернилами"
Как сообщают пользователи соцсетей, членам избирательной комиссии раздали странные ручки
На одном из избирательных участков в Днепровском районе Киева вспыхнул скандал из-за того, что членам избирательной комиссии раздали ручки, которые пишут якобы исчезающими чернилами. Об этом сообщается в паблике "ЕвроМайдан – EuroMaydan" в Facebook.
"Киев, 417 участок в Днепровском районе, ручки с чернилами, которые исчезают", – говорится в сообщении паблика.
Также в паблике опубликовано видео, как наблюдатели ругаются с членами избирательной комиссии, требуя объяснений.
Ранее мы подробно писали, какие нарушения были зафиксированы в Киеве и области во время голосования на выборах президента. Отметим, что на данный момент Киев является лидером по всей стране по числу нарушений.
Также сообщалось, что по последним данным ЦИК, в Киеве явка избирателей составила 46,41%, в Киевской области – 46,32%.
Смотрите, как голосуют украинцы в США:
Как проходит голосование по всей стране, а также на округах за границей – читайте в хронике сайта "Сегодня".
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