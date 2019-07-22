ОПОРА: Украинцы не часто фотографировали бюллетени на парламентских выборах

99,2% участков закрылись в 20:00, как это и предусмотрено законодательством о выборах народных депутатов Украины

Фото: AFP

Гражданская сеть ОПОРА комплексно оценила процесс голосования по соблюдению законодательства на внеочередных выборах народных депутатов Украины в масштабах всей Украины.

Об этом говорится на сайте сети.

Случаи нарушения процедур выдачи избирательных бюллетеней в течение дня фиксировались на 10,1% участков, но не реже одного раза.

По данным наблюдателей, инциденты о разглашении тайны голосования в течение дня голосования фиксировались на 4,2% участков

Фото: опора

На внеочередных выборах народных депутатов Украины случаи фотографирования избирателями своих бюллетеней ни были распространены. Такие инциденты течение дня голосования были обнаружены на 0,8% участков. Для сравнения, при этом на повторном голосовании по выборам президента Украины в 2019 году фотографирования бюллетеней фиксировалось на 3,3% участков.

Наблюдатели ОПОРЫ отметили, что 99,2% участков закрылись в 20:00, как это и предусмотрено законодательством о выборах народных депутатов Украины.

На 2% избирательных участков наблюдатели отметили, что они не имели полной возможности наблюдать за процессом голосования. На повторном голосовании по выборам президента Украины подобные проблемы были обнаружены на 1,5% участков.

Напомним, что ранее ЦИК озвучила явку на выборах по всем 199 округам.

Добавим, что 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

Результаты экзит-полов: 5% барьер преодолевают пять партий

Так, за партию "Слуга народа" проголосовали 44,2% избирателей, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%, за партию "Европейская солидарность" – 8,8%, за партию "Батькивщина" – 7,4%, за партию "Голос" – 6,5% избирателей.

Другие партии набрали меньше проходного барьера в 5%. В частности, за партию "Сила и честь" проголосовали 4,3%, за партию "Оппозиционный блок" – 3,3%, за "Партию Шария" – 3,1%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 2,8%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,2%, за партию ВО "Свобода" – 2,1%.

За других кандидатов, как свидетельствуют данные экзит-полла, проголосовали менее 2% тех, кто принял участие в голосовании.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов"

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