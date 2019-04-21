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От Зеленского до Филарета: как голосуют политики, чиновники и духовенство

Сегодня, 13:07

И церковники, и политики призывают украинцев идти на избирательные участки и сделать ответственный выбор

Филарет
Филарет. Фото: Facebook

В Украине второй тур выборов президента уже в самом разгаре – проголосовали и оба кандидата на пост главы государства, и представители церкви.

Президент Украины Петр Порошенко голосовал на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве вместе своей супругой.

Его оппонент Владимир Зеленский отдал свой голос в помещении колледжа морского и речного флота.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поздравил украинцев с Вербным воскресеньем и проголосовал: "Я уже проголосовал. Сегодня мы выбираем главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Сегодня мы голосуем за евроатлантический выбор Украины. Призываю и вас прийти и проголосовать за Украину".

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун пришла рано утром на избирательный участок.

"Кто рано встает – тот голосует без очередей. Всем сегодня желаю выполнить свой гражданский долг и сделать ответственный выбор. Спасибо всем, кто обеспечивает честные, прозрачные и демократические выборы", – написала она в Twitter.

Глава Православной церкви Украины Епифаний"Выполнил свой гражданский долг. Верю – наше будущее в наших руках. Пусть Бог дарует каждому мудрость сделать свой собственный и ответственный выбор".

Проголосовал и святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Он прибыл утром перед богослужением на избирательный участок, который находится на улице Пушкинской, неподалеку от резиденции святейшего Владыки. Сделав свой выбор, патриарх благословил членов участковой избирательной комиссии и пожелал им вдохновения в работе.

Отметим, что по состоянию на 12:45 количество территориальных избирательных округов, с которых поступили данные о явке избирателей на 11:00, достигло 194 из 199. Явка в целом по Украине составила 18,04%. ТОП-5 лидеров и аутсайдеров среди регионов.

В то же время украинцы рассказали, чего ждут от новоизбранного президента. 100 человек во Львове, Одессе, Мариуполе и Киеве поделились своими ожиданиями от новоизбранного президента. Так, например, в Харькове граждане ждут перемен, а также снижения цен на проезд в общественном транспорте.


Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

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Тег выборы, чиновники, филарет, голосование, политики, Епифаний

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Сегодня

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