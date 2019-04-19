Полиция призывает штабы кандидатов не менять формат дебатов на "Олимпийском"

Формат проведения дебатов на НСК "Олимпийский" был утвержден на консультационном совещании

Фото: Сегодня

Полиция Киева призывает штабы кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко не менять формат дебатов на НСК "Олимпийский", запланированных на вечер пятницы, по соображениям безопасности. Об этом сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба ведомства.

Как информирует отдел коммуникации полиции Киева, об этом в пятницу, 19 апреля, По его словам, формат дебатов и меры безопасности на НСК "Олимпийский", а также маршруты входа/выхода, места нахождения сторонников кандидатов и их разграничения были утверждены представителями обеих штабов и правоохранителями, менять ее – подвергать опасности граждан.

"Формат проведения дебатов был утвержден на консультационном совещании с участием представителей МВД, Управления госохраны, штабов кандидатов и руководства НСК "Олимпийский". Кроме этого, были сделаны соответствующие расчеты сил и средств, чтобы безопасность на стадионе была максимальной. Изменение формата мероприятия приведет к существенному снижению уровня безопасности на стадионе. Призываю штабы проводить дебаты по заранее согласованным всеми сторонами плану", - сказал Крищенко.

Координационное совещание с участием министра внутренних дел Арсена Авакова и представителей штабов кандидатов в президенты прошло в МВД 17 апреля.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 к НСК стянули около сотни силовиков, к вечеру их количество увеличится до 10 тысяч. Также на спортивной арене завершается монтаж сцен для кандидатов.

Также в пятницу в связи с дебатами на участках улиц возле "Олимпийского" ограничено движение транспорта. Изменилась работа и общественного транспорта столицы.

Отметим, что 19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

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