Финал президентской гонки в Украине: выборы как в ЕС и перезагрузка

Новый президент набрал 73% голосов, поблагодарил Порошенко и не будет договариваться с Радой

Фото: AFP

Гонка за кресло президента Украины завершилась. По данным Центризбиркома, новым гарантом станет Владимир Зеленский. Журналисты "Сегодня" подвели итоги выборов, вспомнили, чем отличился Петр Порошенко, и узнали, какие прогнозы дают эксперты.

Фото: Сегодня

По состоянию на 7:00 вторника ЦИК обработала 99,87% протоколов. Данные экзитполов подтвердились. Зеленский получил 73,22%, а Порошенко — 24,45% (см. инфографику по областям). Действующий президент победил во Львовской области и за границей, в том числе — в Антарктиде. Команда украинской станции "Академик Вернадский" отдала за Порошенко 8 голосов из 12.

Накануне днем ЦИК предупредила, что объявление официальных результатов может затянуться из-за Пасхи (28 апреля), но состоится не позже 30 апреля.

Дальше нового президента ждет инаугурация. Она должна пройти не позже 30 дней с момента оглашения результатов — предположительно, до 30 мая. Точную дату и время церемонии должны утвердить народные депутаты вместе с новым президентом. Если же набрать 226 голосов не получится, то вопрос решит спикер ВР Андрей Парубий. После присяги гаранту выдадут удостоверение и символы президентской власти — булаву, печать и нагрудный знак.

Реакция

Первым на победу оппонента отреагировал действующий президент.

"Я благодарен президенту Петру Порошенко — он поздравил меня с победой. Сказал, что я могу рассчитывать на его помощь в любое время", — рассказал Владимир Зеленский.

Премьер-министр Владимир Гройсман также поздравил победителя и отметил: выборы состоялись свободно и демократично.

Его слова подтвердил спикер МВД Артем Шевченко:

"Это особенные выборы. Никакого админресурса. Никакого давления и каруселей. Все по-европейски: как граждане решили — так и будет. Без пыли, без шума, без хайпа".

Андрей Парубий на странице в Twitter написал: "Без паники! Держать строй!".

С победой будущего 6-го президента поздравил даже беглый "№4" Виктор Янукович. Его слова передал через соцсети пресс-секретарь Юрий Кирасир, подчеркнув, что главное задание для нового президента Украины — принести мир. В штабе Зеленского на его поздравление отреагировали жестко, отметив, что "обойдутся без этой поддержки и без таких поздравлений".

Прогнозы

Сейчас основная интрига — распустит ли новый президент Раду. Все будет зависеть от того, насколько нардепы будут готовы работать, а не саботировать процесс.

Политаналитик Игорь Тышкевич считает, что Зеленский не пойдет на глобальные договоренности с ВР, где существует коалиция БПП и "Народного фронта".

"Это противоречит его тезисам про обновление власти. Но для прохождения законопроектов договоренности нужны. Зеленский, скорее всего, будет создавать ситуативные союзы, подавать пакеты проектов. Часть их будет в духе ожиданий общества — законопроект об импичменте, например. Если ВР голосует, то общество запишет это на счет нового президента. Если нет, то он выйдет и скажет: за мою повестку проголосовало больше 73% украинцев, а такие-то фракции наплевали на их мнение. Этим он повысит градус противостояния и может обрушить рейтинг некоторых политсил. В итоге по ключевым направлениям он сможет получить большинство", — считает эксперт.

Политолог Евгений Магда говорит, что сейчас все упирается в кадровые вопросы:

"Нужно понять, кого новый президент будет назначать на должности, зависящие от него. Главу АП, секретаря СНБО, как он будет решать проблему смены начальника Генштаба, что невозможно без смены министра обороны. Без этого говорить, насколько Зеленский будет эффективным, сложно. И чем дольше будет длиться пауза, тем сильнее будет падать его рейтинг. А в рейтинге новый президент заинтересован — навстречу идут парламентские выборы".

ВР. Сейчас главная интрига — будет ли досрочный роспуск Рады. Фото: М. Палинчак

Квартал

Студия "Квартал 95" пока не давала официальных комментариев по поводу того, как изменятся проекты, в которых принимал участие Владимир Зеленский. Но "Сегодня" узнали, что искать замену своему лидеру коллектив не будет. По словам актера Александра Пикалова, в команде просто появится несколько новых актеров. Напомним, во время съемок весеннего "Вечернего Квартала" в миниатюрах уже принимал участие капитан команды "Стадион "Диброва" из "Лиги смеха" Владимир Мартынец. Тогда Евгений Кошевой объявил его на сцене как "нового жителя "Квартала". Ближайшие съемки проектов студии "Квартал 95" состоятся в мае в Турции. В них, по словам актера Артема Гагарина, Зеленский уже не будет принимать участие:

"Уже записан концерт и съемки на 5 мая без Зеленского. Жизнь продолжается. Если "Квартал 95" остановится, то кто будет шутить над Зеленским? Но мне кажется, что он сделает все, чтобы не дать нам никакого повода для таких шуток".

Мир: поддержка и здравомыслие

На результаты второго тура отреагировали и западные политики. В ночь на понедельник Зеленского поздравили президент Франции Эммануэль Макрон и лидер США Дональд Трамп, а глава Польши Анджей Дуда пригласил его к себе. Зеленского с победой поздравил также генсек НАТО Йенс Столтенберг, подчеркнув, что Украина — ценный партнер для Альянса.

Присоединился к поздравлениям и глава ЕС Дональд Туск, назвав 21 апреля "решающим днем" для нашей страны: "Свободные выборы и мирная смена власти означают сильную украинскую демократию. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку". Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант написал, что Зеленский теперь "действительно будет слугой народа" и его страна с "нетерпением ждет совместной работы". В стороне не остался даже российский премьер-министр Дмитрий Медведев, который пожелал Зеленскому здравомыслия и "понимания глубинной ценности отношений народов".

С проклятиями и фекалиями

Полиция подвела итоги нарушений во втором туре президентских выборов. Правоохранители получили 1245 сообщений о нарушениях, 42 — были о заминировании. Среди всех звонков одним из самых необычных стал "сигнал" в Ровенской области. На линию 102 позвонил житель села Бельск и, умоляя о помощи, рассказал, что жена не выпускает его из дома на избирательный участок.

"Женщина не хотела, чтобы муж проголосовал за кандидата, который ей не нравился", — рассказали "Сегодня" в пресс-центре облполиции.

Но затем мужчина позвонил снова и от своих слов отказался.

В Фастове Киевской области дошло даже до черной магии: в урну бросили бюллетень... с проклятием. "Кто использует этот бюллетень за своего кандидата — тяжело заболеет", — гласила надпись на бумаге.

Всего же испорченными во втором туре оказались около 2% бюллетеней. К примеру, в столице в урне обнаружили бюллетень, испачканный... фекалиями. Также украинцы писали на них лозунги, фразы "идите к черту", дорисо­вывали графу "Проти всіх". Стали известны и подробности случая поедания бюллетеня в Кривом Роге: женщина-нарушительница просто сочла его сомнительным.

Итоги: пятилетка реформ и томос

Президентство Петра Порошенко подходит к концу. Наша страна досталась ему пять лет назад, и за это время гарант успел многое сделать для нее. В критический момент он помог Украине выстоять перед российской агрессией и пережить экономический спад, а позднее — начать масштабное реформирование страны и сделать первые шаги по борьбе с коррупцией.

Особенно силен Порошенко оказался во внешней политике. Став президентом, он быстро наладил отношения с мировыми лидерами и заручился их поддержкой. Стараниями президента США и ЕС ввели санкции против России, был организован Минский формат, США согласились поставлять нам летальное оружие. При Порошенко был взят курс на НАТО и ЕС, и закреплен в Конституции.

"Это самый масштабный геополитический разворот крупнейшей европейской страны, который закреплен в законе", — подчеркивает политолог Тарас Березовец.

Он напоминает и о других достижениях президента: подписании соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом и получение безвиза.

"Для постсоветской страны — это огромные достижения, стран с такими результатами всего шесть", — отмечает эксперт.

Политолог Владимир Фесенко добавляет, что Порошенко сумел стабилизировать ситуацию в зоне конфликта:

"Ему удалось освободить часть оккупированных территорий на Донбассе, ведь в момент его прихода значительные части Донецкой и Луганской областей были захвачены".

Также гарант помог нарастить стране свою обороноспособность. Хотя Крым не вернули, а война на Донбассе не прекращена, наша армия уже вполне способна сдерживать боевиков, и входит в десятку самых сильных в Европе. Ее регулярно модернизируют, а на оборону и безопасность каждый год выделяют все больше и больше средств: если в 2014-м на это предусматривалось 4,02% от ВВП, в этом году этот показатель составил уже 5,37%. Достижением президента называют и вручение Украинской церкви Томоса от Константинопольского патриарха, хоть это и усилило конфронтацию в обществе.

Ощутимые перемены народу принесли реформы, поддерживаемые гарантом.

"За последние пять лет их было проведено больше, чем за предыдущие двадцать", — уверен Березовец, называя самой успешной реформу децентрализации. "Она действительно дала регионам возможность решать, куда будут направляться налоги граждан, и использовать их гораздо эффективнее", — говорит специалист.

Также Порошенко активно продвигал медреформу. Она имеет массу вопросов, но увеличила доходы присоединившихся к системе врачей, пациенты же получили возможность выбирать любого терапевта и гарантированно получать пакет определенных медуслуг. В рамках реформы также была запущена программа "Доступные лекарства", по ко­торой люди бесплатно смогли получать отдельные медикаменты.

Впрочем, Порошенко не удалось избежать и неудач. Несмотря на попытку внедрения в нашей стране антикоррупционных институтов, международное сообщество при каждом удобном случае указывает на процветающее в стране взяточничество и малоэффективную борьбу с ним. Одной из самых коррумпированных считают судебную систему — ее реформу тоже называют провальной.

Эксперты критикуют и кадровую политику Порошенко.

"Есть много неудачных назначений, систему госуправления не удалось сделать эффективной. Отдельные примеры ее не спасают", — отмечает Березовец.

По его словам, за пять лет президент также не смог объединить нацию и сформировать единое культурное историческое пространство:

"Часть страны у нас ориентируется на Европу, другая по-прежнему смотрит в сторону России, а третья и вовсе мечтает о Советском Союзе".

Напомним, не успела ЦИК объявить окончательные результаты выборов, а в Раде уже выдвинули требования Зеленскому. Депутаты требуют рассмотрения новых законов о выборах и оппозиции.

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