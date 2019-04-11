Порошенко предложил Зеленскому новые дебаты, но тот уехал во Францию

Президент Украины Петр Порошенко неожиданно появился в эфире одного из украинских телеканалов

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко посетил прямой эфир на одном из украинских телеканалов. Во время прямого эфира он пригласил шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты прямо в студии.

Журналисты взялись выяснять, сможет ли Зеленский приехать в студию и принять участие в программе. Однако через несколько минут заметили, что Зеленский уже направляется во Францию и не может физически присутствовать на эфире.

Президент заявил, что готов в течение эфира программы ответить на все вопросы от любых гостей студии. Позже кандидат в президенты Владимир Зеленский снова позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский".

Напомним, что согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – это считается просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам.

Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.

Больше о подготовке к дебатам смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".





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