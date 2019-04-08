Порошенко может не прийти на дебаты на "Олимпийском": озвучена причина

В штабе действующего президента не исключают, что встреча на НСК может не состояться

Петр Порошенко. Фото: Сегодня

Порошенко может не прийти на дебаты на "Олимпийском": озвучена причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b76/7c7/5cab767c7819c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b76/7c7/5cab767c7819c.jpg 2019-04-08T19:28:28+03:00 Новости В штабе действующего президента не исключают, что встреча на НСК может не состояться

Президент Украины Петр Порошенко может не явиться на НСК "Олимпийский", где 19 апреля пройдут дебаты с его оппонентом на выборах следующего главы государства Владимиром Зеленским перед вторым туром голосования.

Как объяснил спикер избирательного штаба действующего главы государства Олег Медведев, законодательство Украины не предусматривает встречи на стадионе.

"Президент примет участие в дебатах 19 апреля, потому что этого требует закон. В законе не написано приходить на стадион. В норме закона написано, что предусмотрено участие в дебатах на Общественном телевидении (…) Не исключено, что Порошенко сможет выйти 19 апреля и на НСК "Олимпийский", но только в то время, когда он будет свободен от исполнения своих обязанностей", – сказал Медведев журналистам 8 апреля.

Он подчеркнул, что такую позицию не стоит рассматривать как отказ от участия в дебатах на "Олимпийском" и напомнил, что предложение Порошенко провести их не 19, а 14 апреля остается в силе.

"Мы считаем эту дату ключевой, поскольку остается неделя до завершения кампании и общество имеет право не просто услышать позиции кандидатов, но и обсудить, обдумать и иметь достаточный запас времени, чтобы принять решение под влиянием этих дебатов", – отметил спикер штаба Порошенко.

Медведев уточнил, что дебаты на "Олимпийском" могут быть "только в том случае, если вторая сторона придет на дебаты 14 апреля".

Таким образом, он повторил позицию, ранее озвученную председателем фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артуром Герасимовым, который сказал, что команда Порошенко готова к встрече с Зеленским и 14, и 19 апреля.

В то же время в новом видеообращении к своему оппоненту Владимир Зеленский подтвердил, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском", и предупредил, что будут неудобные вопросы.

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