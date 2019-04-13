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Порошенко: останавливать евроинтеграционное движение Украины неконституционно

Сегодня, 00:17

Порошенко подчеркнул, что сделает все от него зависящее, чтобы продолжить европейский путь Украины

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что попытки остановить или прекратить движение Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО будет нарушением Конституции Украины.

"Если сейчас остановить процесс, то, во-первых — это будет неконституционно. Потому что в Конституции закреплена наша европейская и евроатлантическая интеграция Украины. И никто, никакое должностное лицо не имеет права нарушать Конституцию и останавливать этот процесс", – подчеркнул президент в интервью журналистам в ходе рабочего визита во Францию.

Петр Порошенко добавил, что сделает все от него зависящее, чтобы продолжить европейский путь Украины.

"За это заплачена большая цена: чтобы те жертвы, которые заплатил украинский народ, были не напрасны", – отметил он.

Глава государства добавил, что существуют определенные беспокойства в случае изменения курса Украины и не только на уровне европейских лидеров.

"Если Украина сама остановится и будет ставить вопрос развития нашей европейской и евроатлантической интеграции в зависимости от того, что скажет Кремль, то я считаю, что это путь в заблуждение", – отметил Петр Порошенко.

"Референдум будет проведен тогда, когда будут открыты ворота Европейского Союза и Украины будет делегировать часть своих суверенных полномочий ЕС. Так как это делала каждая страна, которая претендовала на то, чтобы стать членом Евросоюза", – резюмировал глава государства.

Ранне заявил, что лидеры Германии и Франции отмечают высокий уровень демократии в ход первого тура выборов в Украине.

"Они полностью удовлетворены защитой волеизъявления граждан и очень надеются, что на таком же уровне будут проведены выборы 21 апреля", – сказал Порошенко.

Ранее в этот же день Порошенко посетил Берлин, где встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщалось, оба кандидата – Петр Порошенко и Владимир Зеленский побывали в Париже, где встретились с президентом Франции Эмманюэлем Макроном


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Тег Порошенко, Зеленский, евроинтеграция, выборы президента, выборы 2019, выборы президента Украины

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