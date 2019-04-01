Посол Украины в Канаде спрогнозировал, какая будет явка во втором туре

В нынешних выборах украинцы в Оттаве голосовали активнее, чем в 2014 году.

Фото из открытых источников.

Посол Украины в Канаде спрогнозировал, какая будет явка во втором туре //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1bc/396/5ca1bc39639d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1bc/396/5ca1bc39639d9.jpg 2019-04-01T10:28:18+03:00 Новости В нынешних выборах украинцы в Оттаве голосовали активнее, чем в 2014 году.

Первый тур выборов Президента Украины прошел в Канаде спокойно и слаженно, несмотря на угрозу провокаций. Об этом рассказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"У нас была определенная предварительная информация, мы были готовы к появлению людей с российскими журналистскими удостоверениями, ведь Канада очень четко поддерживает Украину, поэтому существовал соблазн создать на участках какие-то провокации и недоразумения, однако все прошло очень мирно и спокойно", – сказал Шевченко.

Он отметил, что избиратели в Канаде показали более высокую явку, чем в среднем по заграничному избирательному округу, и предсказал, что во втором туре примет участие еще больше людей. "Мы осторожно прогнозируем столь же достаточно высокую явку во втором туре потому, что интерес есть, и он большой", – отметил посол.

Он добавил, что в нынешних выборах украинцы в Оттаве голосовали активнее, чем в 2014 году.

"У нас впервые состоялось голосование в Эдмонтоне, где для участия в выборах зарегистрировалось около 900 человек. Впервые в истории независимой Украины прошло голосование в Западной Канаде", – подчеркнул дипломат.

По его словам, за ходом голосования на участках тщательно следили наблюдатели от Конгресса украинцев Канады.

"Мы по горячим следам были в контакте с канадским правительством и обществом. Они внимательно следили, расспрашивали интересовались. Если мы правильно чувствуем настрой, который есть в Канаде, то он сводится к простой формуле: свободные выборы в свободной стране, и это очень хороший результат", – подытожил Шевченко.

Всего на трех участках в Канаде (в Торонто, Оттаве и Эдмонтоне) проголосовал 1391 украинец, что составляет около 20% от всех внесенных в списки избирателей. Поддержку в почти 50% одержал Петр Порошенко.

А пока вся Украина вчера переживала самое важное политическое событие весны и выбирала нового президента, команда "Сегодня" буквально соединила между собой континенты и развернула свои студии по всему миру. При этом ведущие и журналисты "Сегодня" не просто держали руку на пульсе избирательного процесса в Австралии, Бельгии, Франции, США и Канады, но и сами проголосовали на зарубежных участках.

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