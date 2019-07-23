Представитель "Слуги народа" побеждает на 34 округе в Днепропетровской области

Лидером голосования стал кандидат от партии Слуга народа

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе №34 в Днепропетровской области после подсчета 97,81% протоколов победителем оказался кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Черный, который набрал 36,62% (25 317) голосов. Второе место занял самовыдвиженец Олег Кришин – за него отдали голоса 15,18% избирателей (10 495 голосов).

Напомним, Черный Дмитрий Сергеевич родился 14 октября 1989 года в городе Желтые Воды Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "Общественная журналистика", беспартийный, проживает в городе Желтые Воды Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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