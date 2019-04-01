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Результаты выборов-2019: за кого проголосовали Киев и область

Сегодня, 11:07

И в столице, и в Киевской области избиратели отдали предпочтение Зеленскому

Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Фото: REUTERS/Kacper Pempel.
Результаты выборов-2019: за кого проголосовали Киев и область //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/131/6a6/5ca1316a67d00.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/131/6a6/5ca1316a67d00.jpg Новости И в столице, и в Киевской области избиратели отдали предпочтение Зеленскому

Президентскую гонку в Киеве по результатам вчерашнего голосования возглавили комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко, а вот по области, кроме Зеленского, голосовали за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

Так, Центральная избирательная комиссия обработала 79,92% протоколов с 13 столичных избирательных оругов. Всего в Киеве проголосовали 1 155 200 человек. Как следует из данных, обнародованных на сайте ЦИК, только на четырех округах избиратели поддержали Порошенко, на всех остальных на первом месте оказался Зеленский. Всего шоумен набрал по Киеву 27,25% голосов избирателей.

По Киевской области ЦИК обработала 41,60% протоколов с девяти территориальных избирательных округов. Здесь на восьми округах лидирует Зеленский, а на одном округе – Тимошенко. Всего в регионе проголосовали 283 355 человек, из которых 30,01% избирателей отдали свои голоса Зеленскому.

Отметим, Центральная избирательная комиссия объявила, что в Украине будет второй тур выборов, который запланирован на 21 апреля. 

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о рекомендациях Минюста, как проголосовать украинцам не по месту жительства во втором туре выборов.

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Тег Киев, голосование, киевская область, результаты выборов, выборы президента, выборы-2019

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