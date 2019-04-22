Результаты выборов президента: за кого голосовали киевляне

Больше всего столичных избирателей поддержали Зеленского на округе №216

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 99,00% протоколов результатов голосования в Киеве, где во втором туре выборов президента приняли участие 1 409 065 человек.

Так, согласно опубликованным ЦИК данным, на территориальном избирательном округе №211 (Голосеевский район) за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 57,18% человек.

Скриншот drv.gov.ua

На ТИО №212 (часть Дарницкого района) – Зеленский получил 59,67% голосов избирателей.

На округе №213 (часть Деснянского района) за Зеленского проголосовали 63,08% избирателей.

На участках округа №214 (часть Днепровского района) за Зеленского отдали свои голоса 59,85% человек.

На округе №215 (часть Деснянского района) Зеленский получил 63,91% голосов.

На округе №216 (часть Днепровского и часть Дарницкого района) за Зеленского проголосовали 65,28% избирателей. Это самый высокий показатель по столице.

Округ №217 (часть Оболонского района) Зеленскому отдали предпочтение 59,12% избирателей.

На округе №218 (Святошинский район) Зеленский получил 59,62% голосов.

Скриншот cvk.gov.ua

На округе №219 (часть Святошинского района) за него отдали голоса 60,90% избирателей.

На ТИО №220 (Подольский район) за комика проголосовали 60,03% избирателей.

На округе №221 (Печерский район, часть Соломенского) за Зеленского отдали голоса 57,07% избирателей.

На ТИО №222 (часть Соломенского района) Зеленский получил 60,70% голосов.

На округе №223 (часть Шевченковского района) за Зеленского проголосовали 57,08% избирателей.

Напомним, в ЦИК назвали возможную дату оглашения результатов выборов. Из-за праздников и выходных объявление официальных результатов может затянуться до 30 апреля. При этом многие украинские и мировые политики уже поздравили Зеленского с победой на выборах.

Подробнее о результатах выборов читайте в онлайне "Сегодня".

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