В ЦИК назвали возможную дату объявления результатов выборов
Объявление официальных результатов может затянуться из-за праздников и выходных
В Центральной избирательной комиссии заявили, что объявление официальных результатов второго тура выборов президента Украины может затянуться из-за праздничных и выходных дней. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил член ЦИК Евгений Радченко.
"Пасха для украинцев – один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля", – рассказал он.
Как известно, официальные итоги выборов президента Украины еще не подведены. Впрочем, результат уже очевиден, поэтому шоумен Владимир Зеленский начал принимать поздравления – и не только внутри Украины.
Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.
Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:
- Владимир Зеленский – 73%;
- Петр Порошенко – 25,5%;
А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.
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