В ЦИК назвали возможную дату объявления результатов выборов

Объявление официальных результатов может затянуться из-за праздников и выходных

Фото: AFP

В Центральной избирательной комиссии заявили, что объявление официальных результатов второго тура выборов президента Украины может затянуться из-за праздничных и выходных дней. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил член ЦИК Евгений Радченко.

"Пасха для украинцев – один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля", – рассказал он.

Как известно, официальные итоги выборов президента Украины еще не подведены. Впрочем, результат уже очевиден, поэтому шоумен Владимир Зеленский начал принимать поздравления – и не только внутри Украины.

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73%;

Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

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