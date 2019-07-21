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С кем в новой Раде готова работать "Батькивщина": появилась реакция Тимошенко на итоги экзит-полов

21 июля, 23:07

Ответственность за формат коалиции несет политсила Зеленского, считает лидер "Батькивщины"


Состав новой коалиции в Верховной Раде зависит от позиции партии "Слуга народа". Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после объявления предварительных результатов выборов в Верховную Раду.

"Хочу подвести первые итоги. Партия президента Украины Владимира Зеленского берет наибольшую фракцию в парламенте. И сегодня у Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа" есть полное право формировать парламентскую коалицию в новой Верховной Раде так, как они считают нужным. <...> Мы готовы быть в коалиции только с партиями "Слуга народа" и "Голос", – заявила Тимошенко.

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Также она призвала свою команду не покидать избирательные участки, пока не будет завершен подсчет всех голосов.

"Наша команда по всей Украине продолжает бороться за защиту честного результата. Я хочу поблагодарить членов наших участковых комиссий, окружных избирательных комиссий, всех руководителей и работников штабов, кандидатов в депутаты на мажоритарных округах. Я знаю, что сейчас, когда уже объявили экзит-полы, вы продолжаете на каждом участке защищать наш результат, быть на страже честных выборов. И я вас прошу, не уходите с участков аж до того момента, пока не будет подсчитан последний протокол с последнего избирательного участка", – сказала Тимошенко.

Напомним, новости "Сегодня" ведут онлайн хода выборов, публикуют самые главные подробности, фото и видео.

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Тег выборы, Тимошенко, результаты, экзит-пол, результаты выборов, выборы в парламент , выборы 2019, Батькивщина

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