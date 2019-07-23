Самовыдвиженец вырывает победу на 37 округе в Днепропетровской области

Лидером голосования стал самовыдвиженец

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе №37 в Днепропетровской области после подсчета 100% протоколов победителем оказалсясамовыдвиженец Дмитрий Шпенов, который набрал 34,70% (24 739) голосов. Второе место занял представитель партии "Слуга народа" Игорь Фартушный – за него отдали голоса 33,00% избирателей (23 531 голосов).

Напомним, Шпенов Дмитрий Юрьевич родился 20 декабря 1978 года в городе Харькове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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