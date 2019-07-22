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Стало известно, прошел ли Дарт Вейдер в Раду

22 июля, 15:02

На этом же округе выдвиженцу "Слуги народа" проигрывает и экс-регионал Сергей Кивалов

Фото: Getty Images

Выдвиженец от партии "Блок Дарта Вейдера" Дарт Вейдер не прошел на 135 округе, где победу одержал представитель партии "Слуга народа". Об этом свидетельствуют данные с сайта ЦИК.

По информации Центризбиркома, по состоянию на сейчас, по результатам обработки 57,57% протоколов выдвиженец от "Слуги народа" Леонов получает 40,41% голосов избирателей, а Дарт Вейдер только 1,63% голосов "за". 

На этом же округе выдвиженцу "Слуги народа" проигрывает и экс-регионал Сергей Кивалов. 

Ранее Центральная избирательная комиссия обнародовала на своем сайте фотографию кандидата в депутаты Дарта Викторовича Вейдера. Он обычно не появляется на людях без костюма и маски темного лорда из киносаги "Звездные войны".

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

ЦИК обработала 65,20% электронных протоколов.

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Тег выборы, депутаты, кандидаты, одесская область, дарт вейдер, парламентские выборы

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