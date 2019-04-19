ТОП-5 ярких цитат Порошенко и Зеленского на дебатах

Сайт "Сегодня" приводит ключевые тезисы кандидатов в президенты

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Сегодня вечером на НСК "Олимпийский" состоялись дебаты нынешнего главы государства Петра Порошенко и его соперника, шоумена Владимира Зеленского. Сайт "Сегодня" приводит по 5 ярких цитат кандидатов в президенты.

ТОП-5 цитат Порошенко

"Очень важно, что мы имеем позицию, когда Зеленский прячется от журналистов и оппонента, а главное – от украинского народа. Потому что право украинского народа – знать, что именно собирается делать кандидат в президенты воюющей страны. И что собирается делать он, а не его члены штаба, консультанты, не его советники. И мы так и не узнали, потому что для украинского народа, в первую очередь, важно знать будущее, а не обливать друг друга грязью, знать, как побеждать врага, а не распространять российские фейки. У нас очень эффективно работает пропаганда РФ как часть гибридной войны против нашей страны".

"Я считаю, что это слабый глава государства, который не может сдержать удары Путина. Я верю, что Зеленский не имеет планов сдать Украину и не имеет мечты затянуть Украину в российскую империю. Но Путин такие мечты имеет. На сегодняшний день у нас есть только красивая обертка, дорогая и красивая. В ней каждый может найти свое: кто снижение тарифов, кто повышений зарплат учителей и пенсий, а кто-то – возвращение в Россию или движение в Европу. Зеленский, вы сами сказали, что вы кот в мешке. Так вот, вы не кот – вы мешок. А в мешке у вас те, кто угрожает моему государству. Мы вас не допустим к власти".

"Ни один из моих друзей не имеет и не будет иметь никакого отношения к коррупции, потому что как только будет любое обоснованное подозрение, он перестанет быть другом или партнером и будет сидеть в тюрьме. Это принцип демократического государства".

"Виновны за Иловайск и Дебальцево – Путин, российская армия и российская агрессия. Виноваты те, кто уничтожил украинскую армию, а мы ее, ценой чрезвычайных усилий, отсрочили тогда, когда вы прятались от повесток".

"Если бы вы знали, в каком состоянии я принял страну в 2014 году – без денег на казначейском счете, в валютных резервах, вы бы не задавали этот вопрос. А вы в это время шутили, выставляли Украину проституткой в своих шутках. А тогда стоял вопрос, выживет Украина или нет. Мы, украинцы, тогда сохранили государство, мы сделали прорыв в ЕС, мы заместили утраченные российские рынки зоной свободной торговли с ЕС, я подчеркиваю, мне приятно констатировать, что мировые лидеры и финансовые организации признали, что за последние пять лет мы сделали больше, чем за четверть столетия до того. Где в это время были вы? В России?".

ТОП-5 цитат Зеленского

"Мог ли я представить, что я – простой парень из Кривого Рога – буду бороться за кресло президента против человека, которого мы уверенно и бесспорно выбрали президентом в 2014 году. И, что самое интересное, я сам был за господина Порошенко, и это правда. Но я ошибся. Мы ошиблись".

"Существует два Порошенко: первый – прекрасный оратор, специалист, финансист экономист. Он обычно появляется тогда, когда есть камеры, а, когда они выключаются, появляется другой, такой себе Петр Второй. Первый на Михайловской площади кричит "Путин я тебе покажу", а второй – тихонько "передает приветики" в Москву. Первый говорит "я отрываю школы", а второй постоянно открывает магазины Roshen. Первый говорит "я бизнес передал в слепой траст", а второй увеличивает свое состояние за год в 82 раза. Давайте может тогда бюджет Украины передадим в слепой траст? Это хорошо работает".

"У Петра Алексеевича было очень много достижений, это так: безвиз, томос, мова, армия... Все, что писали на билбордах. Но мне кажется что почему-то все эти достижения вы приписали только себе. Я не понимаю почему. Это и ваша победа тоже, я понимаю. Но украинский язык был еще до вас. Что касается безвиза, это победа но не только ваша, но и украинских дипломатов, диаспоры, которые боролись за безвиз еще до того, как вы стали президентом. Томос – победа для Украины и в первую очередь победа Филарета, который боролся за украинскую церковь еще до того, как вы стали президентом и были прихожанином московского патриархата. И армия – это прежде всего подвиг воинов волонтеров и народа. Спасибо всем, спасибо вам. Я верю, что мы сможем прийти и сломать эту систему. С нормальными людьми, с другой ментальностью, ментальностью 21 века. И дело даже не в том, что в вашем окружении были взяточники. Это все не важно. Я просто человек, Петр Алексеевич, и эти люди забрали у нас самое главное – пять лет. Сделаем их вместе!".

"Петр Алексеевич, хотел увидеть наши принципы – равность всех перед законом, снятие неприкосновенности, закон про импичмент. Медреформа – как она может быть, если нет условий в больницах, нет нормальных зарплат у врачей и доступных лекарств – какая это нафиг реформа? Касательно дорог – мне нечего сказать, потому что нет дорог. И касательно войны – мы сделаем все, чтобы ее закончить".

"Я не ваш оппонент, я – ваш приговор!"

Напомним, что после дебатов на "Олимпийском", Порошенко прибыл на дебаты в "Общественное". Однако его оппонента Владимира Зеленского не оказалось.

Сам же президент объяснил, что решил ехать, потому что это прямое требование закона. Также Порошенко уточнил, пришел ли в студию Владимир Зеленский. Оказалось, что его не будет. Поэтому президент решил выбрать формат вопросов, но попросил 5 минут вступительного словам и 5 минут заключительного.

Что касается выступлений кандидатов на стадионе, то напомним заключительные заявления. Так, Владимир Зеленский, уложившись в одну минуту, закончил дебаты резкой репликой к Порошенко, забраковав его реформы за время президентства.

В свою очередь Петр Порошенко призвал украинцев к объединению, чтобы вернуть оккупированный территории Донбасса и захваченный Крым.

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