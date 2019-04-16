Цена дебатов с Порошенко: у Зеленского назвали стоимость аренды "Олимпийского"
Затраты будут возложены на обоих кандидатов
Стоимость аренды НСК "Олимпийский", на котором должны пройти дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, составит 6-8 млн гривен (220-296 тысяч долларов). Об этом заявил во вторник, 16 апреля, представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
"Изначально было наше предложение, которое поддержал штаб Порошенко, о том, что, в первую очередь, дебатов хотят оппоненты, кандидаты в президенты, поэтому было бы неправильно нагружать бюджет еще и затратами на это мероприятие. Поэтому в рамках избирательной кампании было предложено, что затраты на дебаты будут возложены на обоих кандидатов. Это от 6 до 8 млн гривен всего", — отметил Разумков в эфире телеканала 112 Украина.
Также у Зеленского рассказали, будут ли продаваться билеты на дебаты.
Напомним, Порошенко и Зеленский арендовали стадион: в НСК "Олимпийский" раскрыли детали. Соглашение действительно было заключено, стадион арендован с 9:00 до 00:00 на пятницу. При этом НСК пока отказался назвать стоимость аренды и другие условия, предусмотренные договором.
Ранее в штабе Зеленского сообщили, что попытки создать проблемы в день голосования не достигнут успеха. Участковые комиссии сформировались, очередей не будет, говорят в штабе кандидата.
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