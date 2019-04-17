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Украина выбирает президента: главное за 17 апреля

Сегодня, 23:03

Президент Петр Порошенко ответил на вопросы активистов, приглашали также и Зеленского, но он не пришел


Сегодня президент Петр Порошенко отвечал на вопросы общественных активистов. На встречу приглашали обоих кандидатов в президенты. Но пришел только один. С экспертами и членами общественных организаций обсудил безопасность, внешнюю политику и экономику.

Порошенко уверен гарантия независимости Украины мощная армия, а не подписаны меморандумы. Именно поэтому, начиная с 2014г, столько внимания уделяется возрождению армии.

Следующая задача – полномасштабное членство в НАТО. Для этого Украине нужно провести ряд реформ. Присоединение к договору коллективной безопасности, говорит Петр Порошенко, помешает реваншу пророссийских сил.

Также президент заявил, что не имеет влияния на работу антикоррупционных органов.

Также Порошенко выступил за обоснованное конъюнктурой рынка снижение тарифов.

Как сообщалось, у Владимира Зеленского рассказали, сколько мест забронировали зрители на дебаты на НСК "Олимпийский". В то же время возникли перебои в работе билетного сервиса, через который можно было бесплатно обзавестись билетом.

Отметим, недавно глава МВД Арсен Аваков обратился к кандидатам в президенты с призывом не переходить черту в избирательном процессе. Агрессивность общественно-политического противостояния в стране достигла совершенно недопустимого уровня, считает министр.

19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 21:00 без перерыва на рекламу. Не пропустите – все, что нужно знать о дебатах – в новостях "Сегодня" 19 апреля !

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Тег Порошенко, дебаты, Зеленский

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