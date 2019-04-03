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Украина выбирает президента: главное за 3 апреля

Сегодня, 21:23

В Центризбиркоме сегодня яблоку негде упасть, сюда целый день продолжают прибывать члены окружных комиссий

Украина выбирает президента: главное за 3 апреля Новости В Центризбиркоме сегодня яблоку негде упасть, сюда целый день продолжают прибывать члены окружных комиссий

Одну сотую процента осталось подсчитать Центральной избирательной комиссии, чтобы обнародовать окончательные данные выборов, полученные электронным способом.

За президентство будут бороться Владимир Зеленский. В первом туре его поддержали 30,24% избирателей. И Петр Порошенко, ему отдали голоса 15,95% украинцев, пришедших на избирательные участки.

В Центризбиркоме сегодня яблоку негде упасть. Сюда целый день продолжают прибывать члены окружных комиссий. ЦИК сейчас работает в режиме непрерывного заседания.

Наиболее активно документы везут с Полтавской, Днепропетровской и Донецкой области, а также из Киева. Поэтому есть надежда, что до конца недели успеют отчитаться все.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.


Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

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Тег выборы, ЦИК, выборы 2019

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Сегодня

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