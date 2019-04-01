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Украинцам напомнили о регистрации на второй тур выборов

Сегодня, 09:54

В Минюсте рассказали, что делать, если нужно проголосовать не по месту жительства

Украинцам напомнили о регистрации на второй тур выборов Новости В Минюсте рассказали, что делать, если нужно проголосовать не по месту жительства

После завершения первого тура голосования на выборах президента стало понятно, что второй тур выборов будет и он состоится 21 апреля.

Отметим, что на данный момент подсчитали голоса с немного более 50% бюллетеней и лидер президентской гонки набрал в районе 30% голосов и явно не дотянет до конца подсчета до 51%. Следовательно, второй тур выборов неизбежен.

Так, в Министерстве юстиции уже напомнили украинцам, которые будут голосовать не по месту прописки, что регистрацию в избирательных комиссиях нужно пройти снова и не позднее, чем за 5 дней до старта нового голосования.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%)/

Так, по состоянию на 09:30 утра ЦИК обработал 57% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,28% голосов (проголосовали за него 3,1 млн человек), далее Петр Порошенко – 16,49% (почти 1,7 млн), Юлия Тимошенко – 13,08% (1,34 млн).

В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

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Тег выборы, украинцы, регистрация, второй тур, минюст

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