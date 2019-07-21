Парламентские выборы в Украине: Кучма, Порошенко и Колесников проголосовали

Бывшие президенты, а также ряд высокопоставленных политиков уже посетили избирательные участки

После того, как на досрочных парламентских выборах в Украине проголосовал президент Владимир Зеленский, стало известно, что один из его предшественников Леонид Кучма сделал свой выбор еще утром.

Он надеется, что после парламентских выборов политики забудут о политических играх и начнут работать во благо Украины, а первое, чего ждет от новой Рады – мира в стране.

"Люди хотят надеяться, что новая власть придет с новой программой конкретной действий, без пустых обещаний. Стране нужен мир. Чтобы люди жили в покое. Чтобы не гибли наши ребята на Донбассе. Надеюсь, что президент Украины Зеленский в послании к парламенту, к народу, после избрания даст четкий стратегический план развития Украины. Так что есть надежда", – говорит Кучма.

Пятый президент Петр Порошенко на голосование традиционно пришел вместе со всей семьей. Говорит, свой голос отдал за дальнейшее движение в ЕС и евроатлантическую интеграцию.

"Сегодня чрезвычайно важно, чтобы мы сохранили тот темп, который был задан в последние пять лет, сохранили строительство фундамента государственности. И точно дали отпор российскому реваншу", – заявил экс-глава государства.

Действующий премьер-министр Владимир Гройсман с супругой посетил участок у себя на "малой родине" – в Виннице. По его словам, голос он отдал за светлое будущее Украины и готов присоединиться к решению судьбоносных для государства дел.

"Сегодня очень важный день в новейшей истории нашего государства. Я понимаю, что у людей есть много надежд и очень важно, чтобы каждые выборы приносили не просто надежды, а надежды, которые затем реализуются и люди получат в конце то, за что они голосовали", – отметил глава правительства.

В Мариуполе Вадим Новинский и мэр города Вадим Бойченко отдали свои голоса за представителей в будущем парламенте. Оба надеются, что выборы станут отправной точкой в ​​решении военного конфликта на востоке страны и укреплении экономики.

"Это важно для всех украинцев. 75% украинцев хотят мира. На Донбассе и в Мариуполе, я думаю, 100% хотят, чтобы как можно быстрее прекратилась война и был мир", – говорит кандидат в народные депутаты Вадим Новинский.

"Я голосую сегодня против популизма. Я голосую сегодня против пустых обещаний. Я сегодня голосую сердцем, голосую за будущее Мариуполя. За будущее нашей страны Украины", – подчеркнул Бойченко.

Достижение мира на Донбассе – главная задача нового парламента, считает Борис Колесников. Премьер-министр оппозиционного правительства голосовал в Константиновке. Подчеркнул важность сегодняшнего выбора и заметил: второго шанса для страны может и не быть.

"Когда нам наши родители, бабушки, дедушки говорили, что важнее мира ничего нет, главное, чтобы не было войны, никто до конца не понимал, что это значит. Сейчас все почувствовали. Поэтому мир – прежде всего. Будет мир – будет развитие, будет забота о каждом украинце", – сказал Колесников, который и сам является кандидатом в нардепы.

Борьбой за Украину назвал эти выборы лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок. Он пришел на голосование вместе с женой и детьми. Признается, что рад большому количеству желающих проголосовать и надеется, что новая власть сможет построить сильное украинское государство.

"Будет ли Украина украинской, или будет под информационным, оккупационным, экономическим и другим контролем наших врагов северных – Московии? Сегодня очень важно, чтобы каждый помнил: задача нашего поколения – чтобы наши дети и внуки никогда не боролись за Украину. Пусть наше поколение будет последним которое борется за Украину", – призвал Тягнибок.

Свой голос отдал и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко, который перед голосованием изучил программы всех партий.

"Я надеюсь, что это будет одна из самых мощных в Европе стран. Прежде всего, это будет крепкая экономика, с крепкой армией, которая больше не станет провоцировать своей слабостью, для того чтобы вести наступательные боевые действия", – сказал он.

Ранее мы писали о о конфузе, который случился на избирательном участке со спикером Рады Андреем Парубием – он не смог сразу проголосовать, поскольку не взял с собой паспорт.

Напомним, сайт "Сегодня" активно следит за тем, как Украина голосует на парламентских выборах и оперативно информирует читателей о всех нарушениях и инцидентах на выборах, публикует заявления государственных деятелей, политиков и правоохранителей, выкладывает фото и видео с избирательных участков, а после 20:00 – опубликует первые результаты экзит-полов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Парламентские выборы в Украине: Кучма, Порошенко и Колесников проголосовали". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"