В Черкасской области уничтожают агитацию кандидата от партии "Слуга народа" Александра Скичко
Нарушением закона занимаются правоохранительные органы после официального обращения к ним
В Черкассах в ночь на 17 июля были уничтожены и повреждены более 10 агитационных кубов с изображением кандидата в депутаты по 197 округу Александра Скичко. Акции вандализма было замечено также в Каневе и Золотоноше.
Представитель кандидата обратился в правоохранительные органы. В полиции составили протокол с фиксацией фактов вандализма.
Александр Скичко в свою очередь призвал сторонников на выборы в парламент Украины 2019, чтобы они контролировали эмоции и в своих реакциях оставались в рамках правового поля.
"У конкурентов больше нет аргументов, поэтому они пытаются взять силой. Но люди все видят. И уверен, делают умные выводы", – отметил Скичко.
Как сообщали новости "Сегодня", в связи с приближением выборов в Верховную Раду полиция уже перешла на усиленный режим службы. А тем временем правоохранители продолжают фиксировать нарушения во время предвыборной гонки.Так, с начала избирательного процесса полиция зарегистрировала 4157 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства, из которых открыто 210 уголовных производств.
Что касается самого голосования 21 июля, то, как рассказывала координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, на выборах в Раду ожидается явка менее 60%. Она также отметила, что на сегодняшний день более 160 тысяч граждан временно изменили место голосования.
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