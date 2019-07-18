Атака клонов: что будет с кандидатами-двойниками, которые баллотируются на выборы в Раду

Кандидаты указывают похожие названия, а эксперты говорят о позитиве

Регионы. Лидером по количеству кандидатов от партий двойников стала Днепропетровская область. Фото: Григорий Салай, Сегодня

Изобретательные политтехнологии давно стали традицией на украинских выборах. В общественной организации "ОПОРА" говорят, что на выборах Верховной Рады в 2019 году рекордным стало использование "двойников" кандидатов и партий. "Сегодня" выяснили, можно ли решить эту проблему.

Бум "близнецов"

Масштаб использования технологии "двойников" на выборах-2019 эксперты называют "беспрецедентным". Касается это в первую очередь партий "новых лиц" — "Слуги народа" и "Голоса". "На этих выборах партия "Слуга народа" стала главной целью манипулятивного использования. Как минимум 86 кандидатов в народные депутаты указали в своих биографиях принадлежность к организациям, в названии которых используется словосочетания "слуга народа", — говорится в исследовании "ОПОРЫ". Все они идут на выборы как самовыдвиженцы в одномандантных округах, где параллельно уже баллотируются кандидаты, официально выдвинутые партией "Слуга народа". Эксперты насчитали больше 40 разных вариантов названий организаций, которые используют название партии. По количеству кандидатов-двойников лидирует Днепропетровская область — 18 человек на 7 избирательных округах. В Запорожской области таких кандидатов 9, а в Киевской — 8.

Ситуация с партией "Голос" Вакарчука куда скромнее — кандидаты, которые указали свою принадлежность к партии лидера "Океана Эльзы", но не выдвинуты ею, есть в 6 округах. Наконец, актуальной остается проблема кандидатов с одинаковыми именами и фамилиями. В общей сложности, в "ОПОРЕ" насчитали 60 таких "двойников". При этом на 9 округах зарегистрированы 18 полных тезок.

"По данным Центральной избирательной комиссии, если сравнивать с предыдущими парламентскими выборами, количество таких "двойников" уменьшилась. Это связано с новыми правилами, по которым ЦИК обязала кандидатов обязательно указывать также предыдущие свои фамилии, если вдруг они их меняли", — говорят в организации.

Варианты решения

Проблема "двойников" возникает из-за того, что избирательное законодательство прямо не классифицирует такие случаи как нарушение, говорят в "ОПОРЕ".

"Закон не устанавливает специальных ограничений на участие в выборах граждан с подобными персональными данными или биографическими сведениями. Не является нарушением наличие в документах каких-либо совпадений в названиях организаций, к которым относятся или в которых работают кандидаты в народные депутаты", — говорят эксперты.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель согласен, что проблема "двойников" на этих выборах чрезвычайно серьезна:

"Но мы насчитали 162 однофамильца! Более того, наклонировали даже кандидатов Зеленских. Мы знаем о 9 таких кандидатах — семеро "Зеленских" и двое "Зилинских". При этом преимущественно они безработные. На уровне действующего законодательства решить эту проблему практически невозможно. Единственное, можно предусмотреть ответственность за технических кандидатов. Но опять таки, чтобы доказать эту норму на этапе следствия, нужно также доказать и факт незаконной передачи средств на ведение кампании. И мы понимаем, что максимум что будет — может появится несколько прецедентов ответственности за техническое участие. Но ведь даже за подкуп избирателей в 2014 году есть всего несколько реальных судебных решений. На мой взгляд тут поможет развитие вопросов политической этики и политической морали. И опять-таки, предельная внимательность со стороны самих избирателей".

Категории клонов и выход к людям

Политолог Руслан Бортник объяснил нам логику "двойников".

"От "Слуги народа" есть две категории клонов: одни пытаются зайти в Раду, маскируясь под рейтинговые партии, а другие — это чистые клоны, которые просто оттягивают на себя электорат без прицела на победу. А вот против "Голоса" я вижу просто применение технологии со стороны оппонентов в их электоральной нише. Они таким образом пытаются сбивать кандидатов от этой политсилы в ряде округов, поскольку рейтинги у некоторых кандидатов от партии в регионах достаточно существенные", — говорит он.

Эксперт также рассказал нам о неожиданном позитиве таких уловок:

"Это неприятная технология, но я не считаю ее очень опасной. Не было такого, чтобы "двойник" выиграл что-то существенное. Более того, в этой технологии есть определенный позитив — она заставит чисто виртуальных кандидатов, которые опираются исключительно на бренд своей политической силы, выходить офлайн, встречаться с реальными людьми".

Напомним, в день выборов на телеканале "Украина" выйдут спецвыпуски "Сегодня".

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