В ЦИК рассказали о проблемах с подсчетом голосов
На данный момент обработано более 98% голосов
В Центральной избирательной комиссии надеются, что уже во вторник, 2 апреля, могут быть обработаны 100% протоколов в электронном виде. Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.
"Сейчас у нас уже 98%. Очевидно, что эти 2 процента – это комиссии, которые сейчас уточняют данные, если где-то у них не соответствует какая-то цифра, или система не принимает, потому что арифметически не получается количество протоколов и цифр, которые в них указаны, с количеством бюллетеней и проголосовавших в день выборов. Но это может быть одна-две единицы, которые просто не пробиваются по системе, и мы надеемся, что возможно и сегодня уже увидим 100% (обработанных протоколов в электронном виде – ред .)" - сказала Бернацкая.
Напомним, ЦИК обработала 99,2% протоколов, подсчитав 18 720 758 голосов.
Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,22% (5 658 978 голосов).
Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,92% (2 982 052 голоса).
Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,39% (2 508 423 голоса).
Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.
Как мы писали ранее, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:
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