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В ЦИК рассказали о проблемах с подсчетом голосов

Сегодня, 14:58

На данный момент обработано более 98% голосов

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.
В ЦИК рассказали о проблемах с подсчетом голосов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/203/5c1/5ca2035c1446c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/203/5c1/5ca2035c1446c.jpg Новости На данный момент обработано более 98% голосов

В Центральной избирательной комиссии надеются, что уже во вторник, 2 апреля, могут быть обработаны 100% протоколов в электронном виде. Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

"Сейчас у нас уже 98%. Очевидно, что эти 2 процента – это комиссии, которые сейчас уточняют данные, если где-то у них не соответствует какая-то цифра, или система не принимает, потому что арифметически не получается количество протоколов и цифр, которые в них указаны, с количеством бюллетеней и проголосовавших в день выборов. Но это может быть одна-две единицы, которые просто не пробиваются по системе, и мы надеемся, что возможно и сегодня уже увидим 100% (обработанных протоколов в электронном виде – ред .)" - сказала Бернацкая.

Напомним, ЦИК обработала 99,2% протоколов, подсчитав 18 720 758 голосов

Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,22% (5 658 978 голосов).

Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,92% (2 982 052 голоса).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,39% (2 508 423 голоса).

Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Как мы писали ранее, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

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Тег ЦИК, голосование, подсчет голосов, выборы 2019

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