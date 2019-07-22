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В Киеве подписывали незаполненные протоколы: полиция начала уголовные расследования

22 июля, 01:28

Нарушения зафиксированы в двух районах столицы

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Полиция Киева открыла уголовное производство в связи с обнаружением подписанных членами участковых избирательных комиссий (УИК) протоколов подсчета голосов, когда процесс голосования на выборах в Верховную Раду еще продолжался. Как известно, избирательные участки в Украине закрылись в 20:00.

Об обнаружении подписанного протокола на участке в Голосеевском районе в полицию сообщила наблюдательница. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

"Аналогичная ситуация случилась и в Соломенском районе: наблюдатель заметил, что члены комиссии подписывают незаполненный протокол подсчета голосов и вызвал полицию. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала данный факт", – отметили в полиции.

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Следователи полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в МВД отчитались о нарушениях во время выборов. Открыто 71 уголовное производство, составлено 66 протоколов об административных нарушениях. Имели место и курьезы:


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Тег Киев, выборы, нарушения, полиция, фальсификация, избирательные участки, уголовное производство, УИК

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Источник:

Интерфакс-Украина

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