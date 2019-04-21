В Киеве пьяный мужчина дважды пытался проголосовать на своем участке

Мужчина проголосовал на своем избирательном участке утром, а через несколько часов вернулся, забыв, что уже совершил волеизъявление

В Киеве мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался дважды проголосовать на своем избирательном участке в ходе голосования во втором туре выборов президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА.

"Нетрезвый избиратель, проголосовав один раз, вернулся на участок, чтобы проголосовать второй раз. Происшествие случилось на избирательном участке №800221, в Деснянском районе столицы", - говорится в сообщении.

Нетрезвый мужчина пришел на участок сразу после начала голосования – в 8:10. Несмотря на не совсем адекватное состояние, члены комиссии выдали избирателю бюллетень, и он проголосовал. Спустя четыре часа, около полудня, мужчина вернулся на избирательный участок.

"На этот раз он держался более уверенно, однако своего предыдущего визита вспомнить не смог. Мужчина покинул участок только после того, как члены комиссии продемонстрировали ему его собственную подпись в списке избирателей", - уточнили в ОПОРЕ.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

Напомним, что в Киеве полиция задержала избирателя, который сфотографировал свой бюллетень. Его доставили в полицейский участок.

Также сообщалось, что наблюдатели ОПОРЫ перечислили основные нарушения, которые зафиксировали на территории Киевской области.

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