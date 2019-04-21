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В Киеве задержали мужчину, сфотографировавшего свой бюллетень

Сегодня, 17:18

Инцидент произошел на избирательном участке №801080 в Деснянском районе


В Киеве полиция задержала избирателя, который сфотографировал свой бюллетень. Его доставили в полицейский участок. Как проходят выборы в Киеве и по Украине, а также какой штраф грозит за фотографирование с бюллетенем, узнавали журналисты "Сегодня".

В первом туре выборов, который состоялся 31 марта, полиция зафиксировала 140 случаев фотографирования на участках и открыла несколько уголовных производств. При этом закон запрещает только фиксировать и демонстрировать результаты своего голосования, а не делать фотографии на участке или даже в кабинке.

В законе о выборах президента четко прописано, что фотографирование, видеофиксация результатов волеизъявления избирателей в кабинке для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещено и являются нарушением тайны голосования. 

Вместе с тем, в Министерстве внутренних дел селфи в кабинках для голосования на всякий случай запретили.

"Человек заходит в кабинку для голосования, фотографирует. Есть звук, свет от фотоаппарата, телефона, соответственно, реагируют наблюдатели. С какой целью человек фотографирует этот бюллетень? Или просто хочет взять себе домой или сфотографировать, чтобы отчитаться перед теми, кто заплатит деньги за правильный результат его волеизъявления", – сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко, добавив, что если избирателя застанут за фотографированием бюллетеня, то могут вызвать полицию.

Избирателю придется показать фотографии и объяснить, зачем делал снимки.

Советница по правовым вопросам гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба уточнила, что у следственно-оперативной группы есть полномочия, чтобы спросить у человека цель фотографирования. 

Также за нарушение тайны голосования установлена ​​ответственность штраф – от 1700 до более 5100 гривен. Или же ограничение свободы до трех лет. И хотя случаев привлечения к ответственности пока нет, эксперты советуют воздержаться от селфи в кабинках. А если поход на выборы хочется зафиксировать, то делать фотографии лучше возле избирательного участка.

Напомним, что ранее 21 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский "засветил" свой бюллетень на камеру. Он нарушил избирательное законодательство, публично показав свой выбор. Копы сообщили, что была нарушена статья 212.10 Административного кодекса (нарушение ограничения относительно ведения предвыборной агитации, агитация в день проведения выборов), а кандидат в президенты не стал отрицать своего нарушения.


Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

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Тег Киев, выборы, нарушения, второй тур, голосование, выборы президента

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Сегодня

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