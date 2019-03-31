В Киеве задерживают избирателей, фотографирующих бюллетени

Один из нарушителей заявил, что фотографировал бюллетень "на память"

Фото: AFP

В Киеве задерживают избирателей, фотографирующих бюллетени //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/08b/d4f/5ca08bd4f118f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/08b/d4f/5ca08bd4f118f.jpg 2019-03-31T13:14:00+03:00 Новости Один из нарушителей заявил, что фотографировал бюллетень "на память"

В Кивее наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали фотографирование бюллетеней на участках. Один из избирателей заверяет, что делал это "на память".

"На избирательном участке №800087 избирательного округа 212 города Киева Дарницкого района избиратель фотографировал свой бюллетень. Наблюдатели ОПОРЫ сделали замечание избирателю. Полиция взяла объяснение у правонарушителя и отпустила", – говорится в сообщении ГС ОПОРА.

Фото: ГС ОПОРА

После замечания наблюдателя мужчина фото удалил.

На участке №800383 избирательного округа 214 в Днепровском районе избиратель тоже фотографировал бюллетень. Наблюдатели составили акт, правоохранительные органы его задержали. Сейчас с ним работает следственно-оперативная группа.

Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине проходит первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.

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Смотрите в видео, как реагировать на подкуп избирателей.

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