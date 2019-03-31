В Киеве задерживают избирателей, фотографирующих бюллетени
Один из нарушителей заявил, что фотографировал бюллетень "на память"
В Кивее наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали фотографирование бюллетеней на участках. Один из избирателей заверяет, что делал это "на память".
"На избирательном участке №800087 избирательного округа 212 города Киева Дарницкого района избиратель фотографировал свой бюллетень. Наблюдатели ОПОРЫ сделали замечание избирателю. Полиция взяла объяснение у правонарушителя и отпустила", – говорится в сообщении ГС ОПОРА.
Фото: ГС ОПОРА
После замечания наблюдателя мужчина фото удалил.
На участке №800383 избирательного округа 214 в Днепровском районе избиратель тоже фотографировал бюллетень. Наблюдатели составили акт, правоохранительные органы его задержали. Сейчас с ним работает следственно-оперативная группа.
Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине проходит первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.
Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн и держит читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.
Смотрите в видео, как реагировать на подкуп избирателей.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве задерживают избирателей, фотографирующих бюллетени". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На избирательных участках в Харькове появились "волонтеры"
По данным "ОПОРЫ", неизвестных заставили покинуть пределы зала для голосования