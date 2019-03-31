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Выборы президента Украины: как голосуют на дому

Сегодня, 12:59

Чтобы проголосовать из дома необходимо заблаговременно подали заявление в участковые комиссии

Выборы президента Украины: как голосуют на дому Новости Чтобы проголосовать из дома необходимо заблаговременно подали заявление в участковые комиссии

Избиратели, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно прийти на участок, могут проголосовать на дому.

Воспользоваться этим правом им удастся, если они заблаговременно подали заявление в участковые комиссии. Посещать их сегодня будут члены участкового избиркома с бюллетенями и запломбированной урной. Вместе с ними могут посетить и официальные наблюдатели, доверенные лица или даже сами кандидаты в президенты. Но галочку избиратель должен ставить самостоятельно или с помощью другого избирателя. Никогда этого не может делать вместо него член комиссии.

"Желательно, чтобы, собственно, была обеспечена эта секретность голосования. Избирателя нужно оставить одного в комнате. Если же это невозможно, то члены участковой избирательной комиссии должны или отвернуться, или каким-то образом исключить наблюдение. Стать таким образом, чтобы они не могли видеть волеизъявления избирателя", – говорит Ольга Коцюруба, советник по правовым вопросам Гражданской сети ОПОРА.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Все подробности хода голосования, видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, ЦИК, выборы 2019

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