Выборы президента Украины: как голосуют на дому
Чтобы проголосовать из дома необходимо заблаговременно подали заявление в участковые комиссии
Избиратели, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно прийти на участок, могут проголосовать на дому.
Воспользоваться этим правом им удастся, если они заблаговременно подали заявление в участковые комиссии. Посещать их сегодня будут члены участкового избиркома с бюллетенями и запломбированной урной. Вместе с ними могут посетить и официальные наблюдатели, доверенные лица или даже сами кандидаты в президенты. Но галочку избиратель должен ставить самостоятельно или с помощью другого избирателя. Никогда этого не может делать вместо него член комиссии.
"Желательно, чтобы, собственно, была обеспечена эта секретность голосования. Избирателя нужно оставить одного в комнате. Если же это невозможно, то члены участковой избирательной комиссии должны или отвернуться, или каким-то образом исключить наблюдение. Стать таким образом, чтобы они не могли видеть волеизъявления избирателя", – говорит Ольга Коцюруба, советник по правовым вопросам Гражданской сети ОПОРА.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Все подробности хода голосования, видео- и фото отчеты.
Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).
О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.
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